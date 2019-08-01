民主黨次輪總統初選辯論結束　拜登與賀錦麗針鋒相對

美國民主黨一連兩天的第二輪總統初選辯論，在當地時間周四（31日）晚上10時結束。次日的辯論中，10名候選人繼續就醫保、移民、環境等問題發表意見，其中支持度最高的前副總統拜登遭圍攻，他努力就自己政綱和往績辯護的同時、亦積極攻擊支持度緊隨其後的加州參議員賀錦麗。



候選人一開始便就彼此的醫保政策針鋒相對，拜登批評賀錦麗所支持的「全民醫保方案」，指她的計劃過於昂貴，會令大量正從事醫保行業的人失去工作，並指她對醫保的立場多次改變。拜登說：「妳不可能以雙重立場打敗特朗普。」



賀錦麗則反指拜登的醫保方案無法令所有美國人得到保障，會有超過1000萬美國人被忽略。科羅拉多州參議員班納特（Michael Bennet）指賀錦麗的方案會加重中產人士的賦稅，令私人保險業被完全取締。賀錦麗反諷班納特的論點有共和黨的風格，強調只是想把商業和醫保系統分開。



當戰線移至移民政策，拜登的政策被眾人抨擊。美國新澤西州參議員布克（Cory Booker）指，拜登政綱中讓留學生可以留美7年的措施，與特朗普差別對待北歐與非洲難民沒有分別。布克又指拜登一直以奧巴馬的政績作招徠，但又不承擔當時的敗績，只會推卸責任。



到辯論尾聲，候選人把焦點移到總統特朗普，眾人的槍頭一致對外。數人批評特朗普為「種族主義者」，布克指他是「煽動者」，而賀錦麗亦指特朗普為「獨裁者和懦夫」，認為他終有人日會為通俄負責。拜登則隔空對特朗普稱：「我們愛這個國家，我們不會走。」暗諷他早前公開着民主黨眾議員離開美國的言論；又總結指明年大選是「奪回美國靈魂的戰爭」。