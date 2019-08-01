愛潑斯坦優生學計劃曝光　擬讓多名女性受孕傳播DNA

美國「元首級淫媒」愛潑斯坦涉嫌與數十名未成年少女性交易被捕，目前仍扣押於紐約的監獄。《紐約時報》周三（7月31日）報道，愛潑斯坦計劃以新墨西哥州牧場為受孕基地，讓多名女性懷孕及傳播他的DNA，多名科學家及富豪亦知悉此計劃，他的代表律師拒絕評論報道。



報道指，愛潑斯坦利用個人魅力及人脈關係，與多名精英科學家打好關係，從而滿足他在優生學及人體冷凍學等領域追求的願望。愛潑斯坦以資助科研為名，成功吸引科學家的興趣，英國已故物理學家霍金、物理學諾貝爾獎得主維爾切克（Frank Wilczek）等，都與他過從甚密。



愛潑斯坦用美酒佳餚在曼哈頓的豪宅等地款待科學家及暢談科學，他由2000年開始就多次在不同場合表示，在名下的新墨西哥州牧場建立嬰兒牧場，用自己的精子讓20名女性同時受孕及誕下孩子。他又向一名超人類主義學家指，希望將頭及陰莖冷凍，讓自己的DNA永久保存，但未有證據顯示計劃已付諸實行。



虛擬現實之父拉尼爾（Jaron Lanier）曾出席聚會，他認為愛潑斯坦喜在晚宴邀請高學歷的女性，似乎在篩選合適對象。哈佛大學法學榮譽退休教授德肖維茨（Alan M. Dershowitz）亦指出，愛潑斯坦的想法令人聯想到納粹德國以優生學為名實行種族滅絕政策，當時大感震驚。