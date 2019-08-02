距地球31光年疑發現宜居行星　可能有液態水

一班來自多國的天文學家近日在距離地球31光年的外太空，發現一個疑似適合人類居住的行星。該行星與另外兩個行星一起，圍住一個體積只有太陽3分之1之的恒星運行。



負責領導研究、來自西班牙加那利天體物理研究所的專家盧克（Rafael Luque） 表示，他們在恒星「GJ 357」的周圍發現該3個行星，它們分別是「GJ 357 b」、「GJ 357 c」及「GJ 357 d」。



今年2月，美國太空總署（NASA）的凌日系外行星勘探衞星（TESS）亦發現該恒星每隔3.9日就會稍為變暗，證明有行星圍住它運轉，每當轉到它面前時就會遮住它發出的部分光，也即是說，它們組成了一個星系。該恒星是一個M型矮星，溫度比太陽冷40%。「GJ 357 b」體積比地球大22%，它與「GJ 357 c」一樣，離恒星太近，因此溫度很高，不適合人類居住。



不過，距離最遠的「GJ 357 d」則有可能是宜居的星球。它與恒星的距離，與火星跟太陽的距離相若；其質量估計是地球的一至兩倍。它的溫度大約是攝氏-53度，但若有大氣層，它就可以保存自恒星吸收而來的溫度，可能有液態水，人類或可居住。



團隊用徑向速度來測量「GJ 357 d」，惟方法不足以證明它是否宜居。團隊表示，只有當它轉到恒星及地球中間時，才可正確地觀察其體積、密度及成分，但這機會很少有。有關研究周三（7月31日）刊登在《天文與天體物理學報》期刊。