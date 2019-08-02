警方槍殺薩爾瓦多非法移民　8歲女兒目擊事件

墨西哥科阿韋拉州的警察周三（7月31日）晚上槍殺了一名薩爾瓦多的非法移民，當時他的8歲女兒在附近目暏事情的發生。然該名男子所屬的庇護所和當地警察對他的死因各執一詞：庇護所堅稱該名男子的死亡是由於聯盟政府過度執法、而當局的檢察官則指該名男人向警察開火，涉事警察只是還擊。



男子所屬的庇護所指，他與同行的大約10人曾在庇護所停留，之後坐上貨運火車只是想偷渡到美國，認為他是聯邦警察過度執法的受害者。庇護所在聲明中指出，當時他們把一名2歲的孩子藏了起來，因為他們知道「阿韋拉州警察想他們死」，但死者的8歲女兒不幸目睹父親被殺。



檢察官則指，事發時有4名男子蓄意襲擊警員，其中一人拿出手槍相向，警員開槍還擊，最後擊斃該名男子。阿韋拉州政府發表聲明，指案件仍在調查階段，該名8歲女孩已安頓在兒童庇護中心。聯邦政府聲明則指，事件不涉及聯邦警察及移民局人員。



國際特赦組織強烈譴責事件，指所有移民在進入庇護所前已交出所有武器，要求當局展開調查。墨西哥政府周四（8月1日）表示，會在華雷斯城建造移民庇護，容納在美國申請庇護後被遣返的移民，為他們提供食物、醫療和工作，而另外兩間庇護所亦會在近期開放。