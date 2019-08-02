美媒：華府將與塔利班達成協議　擬部分撤兵阿富汗

美媒周四（1日）引述美國官員消息，華府擬與阿富汗政治組織塔利班達成初步協議，以結束長達18年的戰爭。根據協議，美國將從阿富汗撤兵5000至6000人，塔利班則以停火及切斷與恐怖組織阿蓋德的聯繫，作為讓步。



《華盛頓郵報》報指，負責阿富汗和解事務的和平公使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）與塔利班進行第8輪談判，美方希望於9月1日總統選舉前達成和平協議。協議表示，美國駐阿富汗軍隊將從1.4萬人減至8000人至9000人，而塔利班亦需要與阿富汗政府直接展開和談。



然而，美國和阿富汗部份官員對方案和塔利班的誠信持懷疑態度，美方很難確定塔利班是否履行協議。儘管如此，達成和平協議是結束美國在阿富汗戰爭的重要一步，而民主共和兩黨亦支持這目標。



利勒扎德拒絕回應初步協議內容，但他曾表示：「我們對此（達成協議）感到希望，事件看來會出現突破。」阿富汗官員預計美國與塔利班達成的初步協議將包括部分撤軍，但不知道具體詳情。但有些人則擔心美國部分撤軍，反使塔利班進一步壯大。