中國駐聯合國代表：若美國要在貿易上搏鬥將奉陪

中國新任駐聯合國代表張軍周五（2日）警告，如果美國要在貿易上和中國搏鬥，中國「將會奉陪」，強調中國已準備好對美國實施的新關稅作出反制措施。他又提到香港問題，強調中國不能再容許目前的亂局繼續。



張軍在聯合國見記者時指出，中國的立場非常清晰，「若美國願意對話，我們就會對話；若他們想搏鬥，我們也會奉陪」，更強調中國這樣做不只為了自身，而是為了一個開放的國際經濟環境。他補充說：「我們必定會採取任何所需的反制措施去保護我們的基本權利，我們也促請美國重回正軌，透過正確做法找尋最好的解決方法。」



他指出美國的制裁和增加的關稅措施將傷害中國和全世界，肯定不符合「美國長遠利益」，因為美國消費者將會付出更高昂代價。



對於香港問題，張軍指出目前的示威情況「非常混亂和暴力」，強調不能再容許示威者應該受到指摘的行為持續下去。他又重申不容許其他國家干涉新疆、西藏和香港事務。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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