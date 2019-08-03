紐約38%公立學校油漆含鉛　部分超標100倍

美國紐約市教育局周三（7月31日）公布最新報告，指經檢查市內近800座建於30多年前的公立學校校舍後，發現當中有逾300座的課室油漆含鉛，當局承諾採取措施，確保這些校舍在9月新學年開學前安全。報告沒有指出這些課室含鉛水平，但較早前有調查發現，有一些課室內含鉛超出現時安全標準逾100倍。



教育局報告指他們檢查市內767座，建於1985年前的公立幼稚園及託兒所合共5408個課室，採集課室內的油漆樣本測試，結果發現當中302座校舍、即約38%的油漆含鉛，涉及938個課室。其中布魯克林區最多校舍發現含鉛，有114座，其後依次為布朗克斯90座、曼哈頓29座、斯塔滕島21座。而在布魯克林和布朗克斯各有1座校舍有10多個課室發現含鉛，是單一座校舍內最多。此外，教育局亦檢查另外約500座校舍，發現其中8成的水龍頭含鉛。



教育局發言人巴爾博（Miranda Barbot）在一份聲明中指，局方轄下所有校舍均安全，並會在今夏加強措施及與家長緊密聯繫，確保學童不會接觸到鉛。雖然教育局聲稱所有課室安全，但紐約公共電台（WNYC）今年較早前，調查4座於1960年禁止使用含鉛油漆法例生效前興建的公立小學校舍，在校舍課室的裂痕、剝落的油漆及塵埃等樣本驗出含鉛，其中一些水平更超過現時法例安全標準100倍。