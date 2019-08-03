2005年以來首次　中國不再是美國最大貿易夥伴

美國總統特朗普周四（1日）宣布對餘下3000億美元（約2.34萬億港元）的中國進口貨品加徵10%關稅後，商務部翌日公布數據顯示，美國6月份進出口減少，貿易逆差輕微縮窄。由於貿易摩擦持續，中國不再是美國最大的貿易夥伴，是自2005年以來首次。



美國6月份的商品和服務貿易逆差下降0.3%至552億美元（約4306億港元），跌幅小於預計的546億美元（約4259億港元）。美國對中國的商品貿易逆差亦減少0.8%至300億美元（約2340億港元），主要原因是從中國的進口下降0.7%，出口則沒有變化。



與去年同期相比，美國本年上半年從中國進口減少12%，出口則下降19%，中美貿易總額縮至2710.4億美元（約2.11萬億港元），是自2005年以來首次低於美國與加拿大，以及美國與墨西哥的貿易額，墨西哥因此成為美國最大的貿易夥伴。此外，美國從越南的進口大增33%，從日本、南韓、墨西哥和歐洲的購買量有所上升。



美國首半年的貿易赤字增加7.9%至3163.3億美元（約2.47萬億港元），進口額年增1.5%至1.568萬億美元（約12.2萬億港元）。美中關係全國委員會理事鄧錦明（Nelson Dong）認為，如果中國採取反制措施，將進一步影響美國出口商。他認為，中國採取的報復措施將切斷美國農業領域的供應商在中國收復失去市場的機會。



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