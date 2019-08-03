紐約警涉濫暴勒死手無寸鐵黑人　事隔5年方提議革職

美國紐約33歲白人警察潘塔萊奧（Daniel Pantaleo）早年涉嫌將手無寸鐵黑人小販勒死。他事後免被起訴，觸發美國種族撕裂及警方濫用武力的爭議，全國爆發多次示威。事隔逾5年，法院裁定警方須將潘塔萊奧革職，並將在月內重新審視他是否需對疑犯死亡負責。



紐約市長白思豪形容，今次判決是「向公義與法律責任邁前一步」；案中黑人死者加納的母親卡爾（Gwen Carr）則指，雖然結果令她稍有釋懷，但判決仍然是太遲和太輕。而潘塔萊奧的律師則指裁決是懲罰一名正在執行職務的警察，表示若潘塔萊奧遭解僱，一定會上訴至州法院。



紐約警方在今個月會決定是否辭退潘塔萊奧，後者代表律師可在2周內作出回應；而潘塔萊奧仍對事態感審慎樂觀。警察協會則指，裁決會導致警員每次動手都被視作鹵莽；又形容潘塔萊奧沒有做錯，要求警長為涉事警員撐腰。



事發於2014年，43歲的黑人小販加納涉嫌在斯塔滕島碼頭附近販賣私煙，潘塔萊奧到場後，雙方發生口角，後者突然勒住加納的頸部，將他制服在地。當時片段可見，加納多次稱無法呼吸，但直至失去知覺後，警員亦沒有施以援手。警方事後辯稱，潘塔萊奧是合理採用鎖喉技制服拒捕的加納。