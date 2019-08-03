減輕影響農民生計　美國向歐洲出口牛肉擬增180%

中美貿易戰愈演愈烈之際，美國與歐盟達成一項貿易協議。美國總統特朗普周五（2日）在白宮宣布，將向歐洲出口更多免稅牛肉，總值從1.5億美元（約11.7億港元）增至4.2億美元（約32.76港元），增幅達180%。特朗普亦笑言向歐洲汽車加徵25%關稅，令在場的歐盟官員面露憂色，他其後澄清只是開玩笑。



特朗普在白宮出席協議簽署儀式，同場還有美國貿易代表萊蒂澤、歐盟駐美國大使蘭布里尼蒂斯及歐盟代表拉帕納（Jani Raappana）。根據協議，美國向歐盟出口的無激素牛肉數量將在一年內增加46%，並在7年內再增加90%。除了擴大美國農民的市場准入外，協議亦同意降低歐洲的貿易壁壘，但協議有待歐洲議會通過落實。



協議簽署後，特朗普稱歐盟同意向出口美國的平治及寶馬汽車支付25%關稅，他隨即笑稱︰「我只是開玩笑。他們（歐盟官員）開始有點擔心了。」引起現場哄笑。特朗普其後向記者表示，不排除考慮加徵汽車關稅。



在貿易摩擦下，中國向美國貨品加徵懲罰性關稅，打擊美國農民生計。因此，美國希望透過向其他海外市場增加出口，減輕對本土農業的影響。