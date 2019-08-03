南加州滑浪海灘懸崖崩塌　3死2傷

美國南加州聖迭戈一個深受滑浪者歡迎的海灘，周五（2日）下午發生懸崖崩塌意外，大量泥石從天而降，當場砸死一名女子，另有4人受傷送院，其中兩人其後亦告不治。



涉事懸崖位於聖迭戈北面市郊恩西尼塔斯市（Encinitas）的著名海灘Grandview Surf Beach。當日下午近3時，位於海灘救生員瞭望台北面一處4.5米高的懸崖上，一幅面積約9米乘7.6米大的岩壁突然崩塌。當時崖下滿是遊人，多人走避不及被泥石砸中，其中一塊塌石更大如浴缸。



救援人員到場發現一名女子當場死亡，並將4名傷者送院，其中兩名重傷者搶救無效，另外兩名輕傷者一人周五晚仍留醫，另一人已出院。當局其後出動搜救犬，協助搜尋可能被埋的人，至晚上再無發現。當局其後認為崖壁仍有可能塌下，遂封閉海灘，但指崖上的房屋沒危險。



據悉涉事懸崖過去數年急速風化，所在海灘本周亦遇上大潮，而當局早已在多處地方豎立警告牌，但未知今次崩塌懸崖有否警告牌。加州公園管理部門主管表示，南加州每年平均發生4至8次海邊懸崖崩塌，但極少如今次般嚴重。有專家指暫未知是次意外的真正原因，但指海浪沖擊、大雨等都可能令懸崖崩塌。