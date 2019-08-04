種族主義言論形容中美關係　國務院女外交官被炒

美國國務院政策規劃司主任斯金納（Kiron Skinner），早前因以種族主義言論形容中美關係，引起極大風波。有美媒報道，斯金納上周四（1日）已被撤職，原因是她「濫用職權」，亦有指她曾與部門內的外交官發生衝突。國務院暫未回應。



政治網站Politico報道，斯金納失業的原因是濫用職權。有指由她領導的20多名員工，幾乎有1/3人辭職或調職，部分手下甚至發出「有她沒我」的辭職威脅。此外，她被指表現不專業，曾在公共場合大叫恐同語言；又被指為報復員工，誣衊他人有外遇。



畢業於哈佛大學的斯金納，是特朗普政府中少數的非裔成員。她與保守派名人關係密切，包括前國務卿賴斯。在一年前，國務卿蓬佩奧聘請斯金納擔任政策規劃部門的負責人，協助國務院從長遠角度規劃外交政策。



斯金納今年5月出席一個論壇時，形容中美目前較量「是美國與一個很不同的文明和不同意識形態之間的爭鬥」；又稱是美首次面臨一個強大的非白人的競爭對手。此番言論一出迅即惹議；中國外交部批評她以種族主義觀點看待中美關係，說法極其荒唐。