血洗超市：槍手沿貨架掃射　休假士兵抱小孩逃命

美國德州埃爾帕索沃爾瑪超級市場無差別槍擊案，多人慘死槍下。有劫後餘生的目擊者指，槍手在每個貨架通道尋找目標，看見活人便亂槍掃射，直至射光子彈為止。另有目擊者稱，事發時看到4名身穿黑衣的男子一同舉槍射擊，但警方暫時證實只有1人行事，正調查是否有其他人涉案。



從網上片段可見，多名顧客躲在桌下，背景不斷傳出槍聲。39歲女子荷西基沙逹（Adriana Quezada）當時與19歲女兒及16歲兒子在女裝部購物，她指聽到槍聲時以為是拍打聲，其後看到4名黑衣人在亂槍掃射才明白發生槍擊，她們三人立即伏在地上，然後沿緊急通道離開現場。



另一名目擊者，當時正在為7歲兒子挑選禮物的羅迪格斯（Miguel Rodiguez）稱：「槍手沿着每個貨架通道尋找目標，帶着怒憤地猛烈射擊。」在超級市場內快餐店打工的18歲少年甘保亞（Victor Gamboa）說：「我們剛開始只聽到槍聲和看到小量的煙，我看到了一個男人倒在地上，血流滿地，看似是死了。」



休假士兵奧克利（Glendon Oakley）在運動用品店選購球衣時，一名小孩指發生槍擊，但他初時不相信，於是沿着通道查看並尋找藏身的地方，同時取出合法持有的槍枝傍身。他看到旁邊有一個平時因保安原因而上鎖的儲物櫃，不少驚慌逃命的顧客企圖撬開儲物櫃入內躲避。奧克利跑到停車場時，發現一群沒有父母照顧的小孩子到處亂跑，於是抱起數人跑出商場，但部分小孩掙脫，他事後非常擔心他們的安危。