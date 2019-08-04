資料庫︰美國近期大型槍擊事件簿

美國德州埃爾帕索一間沃爾瑪連鎖超級市場上周六（3日）發生槍擊案，造成多人死傷。事實上，美國近年頻頻有大型槍擊案發生，今次事件料再次引發槍械管制的討論。



2017年10月1日︰64歲男子帕多克在拉斯維加斯一間酒店的32樓房間，持步槍向戶外音樂節參加者開火，造成58人死亡，逾500人受傷，帕多克其後自盡身亡。



2018年2月14日︰因紀律問題而被踢出校的19歲男生克魯茲（Nikolas Cruz），手持AR-15半自動步槍在佛羅里達州瑪喬里斯通曼道格拉斯高中大開殺戒，導致17人死亡及50人受傷。



10月27日︰46歲白人男子鮑爾斯闖入匹茲堡巿一間猶太會堂，並向在場教徒亂槍掃射，造成11死6傷，成為美國史上最大宗針對猶太人的死亡襲擊。



11月7日︰曾在海軍陸戰隊服役的28歲白人男子伊恩‧朗在加州紹森歐克斯巿一間酒吧，開了至少30槍並投擲煙霧彈。當時酒吧正舉行學生之夜音樂活動，12人喪生。



2019年2月15日︰45歲男子馬丁因被辭退，於芝加哥市郊奧羅拉市一間工廠，射殺5名舊同事，其後與警員駁火期間被擊斃。



5月31日︰40歲槍手克拉多克在維珍尼亞灘巿政府大樓胡亂開槍，12人喪生。



7月27日︰紐約布魯克林一個大型戶外活動舉行期間，有槍手闖入並向在場人士開槍，造成至少1死11傷。



7月28日：19歲男子勒甘在加州三藩市郊的大蒜節會場亂槍掃射，導致至少4死60傷，勒甘其後自盡身亡。