血洗超市：槍手認白人至上　憎恨拉丁裔反種族融合

德州埃爾帕索的沃爾瑪超級市場上周六（3日）爆發槍擊案，槍手於案發前1小時在網絡論壇上載行兇宣言，揚言早於總統特朗普當選前便憎恨移民，並支持新西蘭基督城清真寺恐襲案槍手的「大換血」（Great Replacement）理論，稱拉丁裔的入侵者奪去白人的工作，令美國陷入貧窮及無休止的動盪，直認自己是白人至上主義者。聯邦調查局（FBI）證實，在槍擊發生前已注意到克魯修斯的文件，但因線索太少而無法阻止襲擊。



槍手是居於達拉斯的21歲白人男子克魯修斯（Patrick Crusius），他於案發前數小時上載4頁、名為「絕望真相」（The Inconvenient Truth，暫譯）的文件，當中有許多錯字及文法錯誤。他稱早在特朗普競選總統前，反移民及憎恨移民的意識形態便植根於腦海中，他承認自己是白人至上主義者，並認為槍擊案報道反映傳媒以假新聞而臭名昭著。



克魯修斯指拉丁裔應為美國由內而外的崩壞負責，揚言攻擊低設防目標較好，又指不是被警員擊斃，便是死在拉丁裔的入侵者槍下，死在槍擊案現場比束手就擒好，因為落網後會面臨死刑。克魯修斯批評美國企業應為美國分裂負責，最終令民主黨執政，變成一黨制國家。



對於美國的現況，克魯修斯指拉丁裔以高生育率而成為主流種族，奪去全國近一半人的工作機會，美國政府可能在不久將來推出全民基本收入保障計劃，應付廣泛貧窮及無休止的動盪。克魯修斯反對種族融合，認為會破壞基因多元化及帶來身份認同問題，以邦聯制根據種族劃分領土，並在各種族聚居的領土內實行自治，防止種族融合。



此外，克魯修斯不滿民主黨總統參選人在首場辯論中迎合拉丁裔選民，他亦指共和黨內有支持移民的派系，但亦有部分派系反對移民。克魯修斯在文章末段替自己的行為辯解，反指叛徒才是美國墮落的元兇。