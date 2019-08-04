軍方測試監察汽球　車船移動鉅細無遺

美軍在中西部實驗偵測設有高科技雷達的汽球，可在65000呎高空觀察移動中的汽車、船隻等，研發的國防設備公司指，是用以針對毒品走私及威脅國土安全的事宜。但汽球亦被指可以監視民眾，侵犯私隱。



汽球由專研太空及國防的內華達山脈公司製造，由美國南方司令部委託實驗。約25枚太陽能汽球由南達科他州出發，穿越400公里範圍，在明尼蘇達、艾奧瓦、威斯康辛及密蘇里州飛行，稍後再到中部的伊利諾伊州。



汽球在任何天氣下都可行動，靠不同時候的不同風向到處飄流，只需控制上升下降，6個半小時內可監察直徑8公里範圍。汽球備有高敏感應器及由9個攝錄鏡頭組成的系統，可互相聯絡及與地面人員通訊，包括影像資料。聯邦通訊委員會已批出其7月至9月使用的許可。無人機專家指，這種新型科技可清楚拍下監測範圍內所有事物，再在事後重溫，揪出主事者及其來歷，但影像就可能較低清。



美國公民自由協會高級政策分析員斯坦利，指汽球可大範圍追蹤每架車輛，去哪裏當局都一清二楚，反對美國城市受到這種監察，尤其反對由軍方實行。斯坦利說：「即使只在實驗中，他們都可以收集大量美國民眾駕車去工會辦公室、教堂、清真寺及早老性癡呆症診所的資料。」俄媒嘲新系統為間諜汽球，並引述受俄國庇護的前美國中央情報局特工斯諾登，指摘美國以對付恐怖分子及外敵為名。