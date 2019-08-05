俄州槍擊：槍手身份曝光　妹妹成槍下亡魂

美國俄亥俄州代頓市酒吧周日（4日）凌晨爆發槍擊案，槍手殺死9名酒客及槍傷27人後，被1分鐘內趕到現場的警員迅速擊斃。警方同日公布槍手是24歲白人男子貝茨（Connor Betts），他的妹妹也是死者之一。有認識貝茨的人士透露，他是一名友善及樂觀，對事件應到難以置信。



代頓市警察局長畢爾表示，貝茨犯案時身穿防彈背心及戴上臉罩，以點223口徑、佩備至少100發子彈高容量彈匣的步槍瘋狂掃射酒客。畢爾指，警員在槍擊發生後30秒抵達現場，隨即在酒吧門口開槍擊斃貝茨，阻止他繼續行兇，否則整個俄勒岡社區可能有多達數百人遇害。



警方表示，案中死者除了貝茨的22歲妹妹梅根（Megan Betts）外，亦有6名黑人，調查案件是否涉及種族仇恨，但警方亦指貝茨行兇時間短暫，尋找特定目標射擊的可能性不大。警方相信，案中的步槍由貝茨合法擁有，相信他於網上從德州購買，警員周日搜查貝茨兄妹在代頓東南部貝爾布魯克的住所。



代頓市市長惠利（Dan Whaley）指15名傷者已出院，部分留醫傷者情況危殆。俄亥俄州州長迪懷爾（Mike DeWine）事後到場視察，下令州內下半旗向死者致哀。



貝茨生前是住所附近的酒吧常客，最後一次光顧是上周一，酒保貝克指他當時沒有異常。酒客克恩形容貝茨人見人喜，又指他熱愛流行文化，從來沒有聽他說出暴力及種族歧視字眼。認識貝茨20年的霍華德表示，貝茨為人友善，兩人相處良好。



資料顯示，貝茨沒有犯罪紀錄，他曾是辛克萊社區學院的心理學學生，並在一間餐廳打工，但他其後輟學。有報道指，貝茨在高中讀書時遭到欺凌，並曾在校內洗手間的牆壁寫上「暗殺名單」。一名曾與貝茨就讀同一間高中的女子稱，貝茨當時計劃槍擊校園，但事後他得到協助，表現看似正常。