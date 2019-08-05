繼續度假被指反應遲緩　特朗普批槍手精神病犯案

美國在不足1日內先後發生兩宗大型槍擊案，但總統特朗普沒有立即回應，仍在新澤西州貝德明斯特（Bedminster）的高爾夫球會所度假。他周日（4日）返回華盛頓前表示，全國下半旗致哀5日，他又把案件歸因於槍手的精神病，強調不容許仇恨存在。



特朗普在槍擊發生後首場記者會稱：「美國不容許仇恨存在，假如你們看看兩宗槍擊案，這也是一個精神病問題，他們真的有非常嚴重的精神病。我們要停止這個現象，它已存在美國多年。」特朗普指已與司法部部長巴爾、聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗‧雷及國會議員通話，商討對策。他其後在社交網Twitter宣布，白宮將下半旗至周四（8日），悼念槍擊案死者



民主黨總統參選人之一、新澤西州參議員布克（Cory Booker）批評特朗普煽動仇恨、恐懼及偏見，指他要為槍擊負上責任。另一參選人、佛蒙特州參議員桑德斯認同特朗普是白人民族主義者及種族主義者，並訴諸排外及白人至上主義。白宮代理幕僚長馬爾瓦尼反駁指，民主黨嘗試把社會議題變為政治議題，對他們沒有好處。