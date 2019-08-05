毒梟男扮女裝圖越獄　臨門一腳神色緊張被識破

巴西一名正在里約熱內盧西部監獄服刑的毒梟，上周六（3日）趁女兒探監時，換上她帶來的女裝衣服及戴上矽膠頭套，企圖假扮女兒逃獄。為了不令人起疑，毒梟把女兒留在監倉中。但他離開監獄大門前，因神色緊張而被獄警識破，最終功虧一簣，獄方事後把他調往另一座高度設防的監獄，並面臨紀律處分。



現年42歲、綽號「矮子」的席爾瓦（Clauvino da Silva）因販毒被判囚73年10個月，他事發當日趁19歲女兒加布里埃萊（Ana Gabriele）與7名女親友探監之機，戴上女裝矽膠頭套及假髮，並穿上粉紅色T-Shirt、黑色胸圍及外套，假扮成一名妙齡女子，混在一同探監的女親友當中，企圖步出監獄大門。但獄警看到席爾瓦的步姿有異於正常女性，加上他神色緊張，於是上前攔截，揭發這宗男扮女裝的越獄事件。



獄方發表的影片可見，席爾瓦回應調查人員脫衣檢查的指示時，臉部的肌肉及嘴巴紋風不動。當他拒絕服從指示，調查人員隨即警告不要耍玩樣，又指沒有人會對他不利。席爾瓦脫去頭套、衣服及內衣後，露出黝黑的臉部、結實的身軀及臂上的紋身。獄警其後在席爾瓦的監倉中發現加布里埃萊，懷疑她與多人涉嫌協助席爾瓦越獄，已扣留她們問話。



獄方表示，其中一名探監的席爾瓦女親友是孕婦，懷疑她利用不需搜身的漏洞，把喬裝衣飾帶進監獄。席爾瓦並非首次越獄，他曾於2013年夥同31名囚犯企圖從下水道逃走，但最終事敗。事發監獄囚禁席爾瓦及他的多名下屬，獄警本年內共搜出逾7300部電話，大批鑽石及金戒指等珠寶。