美韓今如期軍演　埃斯珀本周訪首爾晤鄭景斗

北韓近日三度試射新型導彈及火箭炮，警告美韓停止聯合軍演。但南韓軍方事前已表明，美韓會如常周一（5日）起展開「19-2同盟」軍演，為期半個月。美國新任國防部長埃斯珀本周將訪問南韓，討論安全問題。



埃斯珀周五（9日）將訪問首爾，與南韓防長鄭景斗會面，是他上月上任以來首次。南韓國防部表示，埃斯珀今次到訪將再次確認美韓同盟的大原則，會面將討論朝鮮半島無核化、戰時指揮權移交、駐韓美軍費用分擔等問題。二人亦可能談及，美國可能在亞洲部署中程導彈一事。



周一起舉行的「19-2同盟」軍演，將按照戰時作戰指揮權轉交韓軍後的編制舉行，由南韓四星將軍擔任司令負責總指揮。指揮演習不動用實際兵力和裝備，而以電腦模擬方式進行。韓方有聯合參謀本部、海陸空作戰司令部等參與；美方有美韓聯軍司令部、駐韓美軍司令部、太平洋司令部等參與。



南韓官員稱，今次聯演旨在確定韓軍戰時的指揮能力。惟分析認為，北韓試射和美韓軍演均會拖慢北韓無核化的進程。



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