修例風波：美媒稱示威影響港旅遊業　但整體運作正常

香港修訂《逃犯條例》風波持續，美國有線電視新聞網絡（CNN）上周六（3日）以「香港現時受到大型示威衝擊，仍然是安全旅遊的城市嗎？」為題，提到反修例示威影響香港旅遊業，酒店及航空公司生意均受影響。有英國旅客表示，示威升級令她計劃提早回國。



報道指，目前英國、加拿大、日本、南韓等國家就香港局勢發出旅遊警示，不少網民在社交網亦提出提出「香港是否適合旅遊」的問題。根據分析公司ForwardKeys，亞洲到香港的機票訂購在6月16日至7月13日期間，比去年同期下跌了5.4%。



惟報道指出，目前香港整體運作仍然正常，但示威發生時會出現劇變。CNN引述多個旅遊業單位的回應，當中天星小輪則指服務未受影響；但從澳門開往上環的船航班有時會暫停。有酒店公司亦坦承客人入住人數下降。



31歲英國旅客錢特（Tara Chanter）上周與家人到港旅途，她表示：「我一直認為只要遠離示威區就會安全，但自從我們來到香港後，看到這些改變，可看到示威可能升級，現時可能考慮回家。」