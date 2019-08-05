特朗普譴責種族主義　促通過嚴格槍械管制

美國一日內發生兩宗大型槍擊案後，總統特朗普周一（5日）在白宮發表講話，坦言美國人要「譴責種族主義、偏見和白人至上主義」。另外，他亦促請共和民主兩黨通過更嚴格的槍械管制、背景審查方案，同時亦需要移民改革政策的配合。



特朗普於美東時間早上10時在白宮演講，形容德州和俄亥俄州的槍擊案是「邪惡的襲擊」，這些罪行是違反人性，人民團結一定要取代社會上的仇恨。他又要求聯邦調查局（FBI）調查和解決仇土本恐怖主義。另外，他又提到槍手有嚴重的精神病，直言：「精神病和仇恨引發槍襲案，而不是槍械。」



他較早前在Twitter表示：「共和黨和民主黨必須聯手制訂嚴格背景審查，亦需要與迫切需要的移民改革措施結合。我們必須從兩宗悲慘事件（槍擊案）中，即使不最好，亦都要得到一些好結果。」



不少人批評特朗普的反移民姿態，助長了白人至上的種族主義情緒，繼而導致暴力事件發生。特朗普對此表示：「假新聞媒體多年來為仇恨作出很大貢獻，它們應該要保持中立、持平和不偏不移，否則只會令這些問題只會繼續惡化。」