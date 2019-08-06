斥美韓堅持軍演　朝疑再射導彈示警

韓聯社周二（6日）清晨引述南韓軍方報道，北韓從黃海道發射超過一枚飛行物進入東海。這是北韓近2周以來第4次試射，之前3次都是試射短程彈道導彈。朝鮮外務省同日清晨發表聲明，譴責美國和南韓「不顧北韓再三警告」，進行針對北韓的聯合軍演。南韓外務聯合參謀本部和美國當局表示會繼續留意北韓的舉措。



南韓軍方於當日凌晨約5時24分和36分，探測到朝方發射兩枚疑似近程彈道導彈的飛行物，飛行高度約37千米、飛行距離約450公里，與7月25日發射的飛行物特徵相似。美韓情報部門認為，今次發射旨在抗議周日（4日）已啟動、下周日（11日）正式舉行的美韓聯合軍演，不排除朝方會在聯演期間繼續發射飛行物，將加大對朝監視力度，並保持高度戒備。



北韓外務省周一（5日）曾表示，美韓軍演「露骨地無視並粗暴違背612美朝聯合聲明、板門店宣言和《9月平壤共同宣言》精神」，指摘美國和南韓當局企圖為這次演習正名用盡不同「花招」，但不能掩蓋和美化聯合軍演的侵略性質。



北韓強調對話解決問題的立場依然不變，但警告若對方軍事敵對行為持續不斷，對話的動力將會漸漸消失。北韓又表示，目前形勢對未來的對話前景帶來負面影響，更警告若美韓兩國不斷呼籲對話卻「笑裏藏刀」，北韓會根據已闡明的話，為此不得不探索新的道路。



北韓在發射飛行物後迅速發出抗議聲明，引來關注。南韓總統府青瓦台周二表示，正商討應對策略，認為北韓此舉一方面抗議南韓購買尖端武器及實施美韓聯演，另一方面是為了於美朝談判開始前優化武器體系。