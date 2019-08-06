向民主黨要員及CNN寄炸彈　特朗普粉絲判囚20年

美國總統特朗普的「粉絲」薩約克（Cesar Sayoc），去年10月向民主黨議員辦公室等多個地點寄送約16個炸彈郵包，最終被警方拘捕。他於今年3月認罪，周一（5日）在紐約曼哈頓地方法院被判20年監禁，之後可接受5年監督釋放。



法官拉科夫（Jed Rakoff）形容，57歲的薩約克製造炸彈圖引爆並傷害他的目標，是一個「故意的選項」。法官表示：「他仇恨那些受害人，他希望他們沒好下場，但他未至於迷失到想他們死，至少弄並非想親手弄死他們。」



薩約克在庭上表示，對自己所作所為感到非常抱歉，稱：「我現在是個清醒的男人，我知道自己曾經非常病態，我應該聽我最愛的媽媽所說，她曾經勸我去尋求協助。」他又重申，十分對不起所有受害人，餘生都會一直向他們道歉。



案情指，薩約克於中期選舉前夕，從佛州郵局把多件炸彈包裹，寄給民主黨領導人物及有線電視新聞網絡CNN）的紐約曼哈頓辦公室，受害人包括前總統奧巴馬、克林頓、投資大亨索羅斯、前副總統拜登、前國務卿希拉妮等人。薩約克被控65項罪名，一度面臨最高終身監禁，其後與控方達成認罪協議，減去可囚終身的控罪。