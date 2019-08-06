新聞剖析︰列貨幣操縱國為象徵性　正當化對華關稅措施

中美貿易戰再度升溫，貨幣匯率成雙方新爭議點。美國總統特朗普終在周一（5日）向中國祭出貨幣操縱國黑名單手段，而分析普遍認為此舉象徵意義大於實質作用，旨在為進一步將對華關稅措施正當化，並估計將要求國際貨幣基金組織（IMF）出手干預。



特朗普日前甫對3000億美元中國貨加徵關稅後，人民幣兌美元即跌穿7算。美媒分析，特朗普料將於明年的連任競選中大打經濟增長牌，人民幣一旦貶值抵銷關稅效果，將令其如意算盤打不響。特朗普在2016年大選時，就曾表示會將中國列為貨幣操縱國，但直到連任選戰開鑼，才終於付諸實行。



美國財政部將國家列為貨幣操縱國的決定，一般會在每半年對國會的報告中提出；下次例行報告預定於10月，今次宣布未有按照慣例。即使華府宣布將中國列為貨幣操縱國，此舉不會觸發任何即時制裁。該決定一般將要求華府官員就此向有關國家磋商，惟中美近一年來已展開多次談判。



IMF前中國區負責人普拉薩德（Eswar Prasad）認為，華府此舉反映兩國的貿易戰在所有經濟範疇全面展開。他又指出，針對中國操縱匯率而提出抗議的主要為民主黨參議員，特朗普政府此次強硬表態有其政治作用。



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