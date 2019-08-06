特朗普將訪2槍擊案城巿　擬加強監管互聯網預防

美國日前在不足24小時內，德州埃爾帕索巿和俄亥俄州代頓巿分別發生多人死傷的槍擊案。總統特朗普周一（5日）提議要加強監管互聯網、精神保健改革以及多對犯人判處死刑。而前總統奧巴馬亦有就槍擊案發聲明，指應該修改槍管法例。



特朗普稱已責成司法部跟縣、州及聯邦機構加緊合作，找出可能犯案的兇徒。他又認為互聯網已成為讓人產生激進和心理失常思想的危險渠道，強調「互聯網的危險不能、亦不會被忽視」。他要求社交網公司研發工具，在兇手殺人前防患未然。



埃爾帕索巿長馬戈（Dee Margo）稱，特朗普將於周三（7日）到訪該巿。雖然白宮未有證實訪問消息，惟聯邦航空局已向機師表示總統會飛往埃爾帕索和代頓。馬戈稱，收到不少歡迎特朗普到訪的電郵和電話，但民主黨議員和當地居民不滿曾發表反移民言論的特朗普，到訪該個拉丁裔居民為主的城巿。委內瑞拉和烏拉圭已對美國發出旅遊警示。



奧巴馬周一首就兩宗槍擊發聲明，指美國人必須向任何領袖發表促成仇恨和恐慌、或將種族歧視情緒正常化的言論說「不」，又指如果美國人不一起站起來，堅持要官員改變槍管法，這些悲劇會繼續出現。



德州埃爾帕索沃爾馬超巿槍擊案中，警方指白人槍手克魯修斯由達拉斯地區駕車逾10小時去到埃爾帕索，因迷路和肚餓，於是走進超巿犯案。當局指，克魯修斯行兇的槍是在其居住地合法購買，已控告他蓄意謀殺罪名。



墨西哥外交部長埃布拉德形容，德州槍擊案是美國國土上針對墨西哥人的恐怖襲擊，指出22名死者中有8名墨西哥人，20多名傷者中亦有6人是該國國民。他表示，已跟美國執法部門人員見面，墨西哥將會參與調查和審訊。