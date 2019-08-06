新聞Q＆A：列匯率操縱國　華府可制裁貿易夥伴國

美國財政部於周一（5日）宣布列中國為匯率操縱國，令中美貿易戰再次升溫。此前，總統特朗普已多次批評中國操縱人民幣匯率。



問：甚麼是匯率操縱國？

答：美國財政部會把為了調整經常收支，或在貿易上獲得競爭優勢而操縱匯率的國家列為匯率操縱國。



問：把一個國家列為匯率操縱國有甚麼標準？

答：美國財政部每半年對美國主要貿易夥伴國的貨幣政策，進行分析及編制匯率報告。報告列出評估匯率操縱國的3個指標：



1/該國每年對美貿易順差超過200億美元（約1568億港元）；

2/一年內有超過6個月通過操縱外匯買入外匯資產，購買量比例達國內生產總值2％以上；

3/經常帳戶盈餘超過GDP的2％。



如果符合以上兩個指標，美國就會把該貿易夥伴國列入「觀察名單」；若符合全部3個指標，就有可能列其為「匯率操縱國」。



問：美國列貿易夥伴國為匯率操縱國後，下一步會有何行動？

答：美國會與被列為匯率操縱國的國家談判，要求該國確保操縱外匯的透明度，以及貨幣升值。美國財政部長亦會與國際貨幣基金組織（IMF）合作，尋求消除匯率操縱國操縱外匯造成的不公平競爭優勢。



問：若談判或交涉無效，美方會有何回應？

答：若匯率操縱國沒有應美國要求改善，華府將貿易制裁措施，包括對匯率操縱國的進口商品徵收關稅、把該國排除於美國政府的採購名單等。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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