新聞時序︰第12輪貿易談判甫結束　中美爆匯率爭議

中美領導人6月於日本大阪會面後，兩國經貿談判於上月重啟。惟對話甫結束之際，中美貿易戰再度升溫，美國25年來首次把中國列為匯率操縱國，令貨幣成為兩國經貿的爭議點。



中美大阪峰會後貿易局勢時序︰



6月29日●中美領導人在大阪G20峰會中會面。



6月30日●中國進一步開放市場，宣布外資進入船舶代理、城市燃氣、電影院、演出經理人機構、增值電訊、油氣勘探開發等限制，將放寬或取消。



7月3日●美國大米業商會指，有一間中國私人公司上周向美國買入40噸大米，是中國歷來首次。



7月8日●美國商務部指中國及墨西哥對製造商提供不公平的補貼，宣布對其部分建築用的進口鋼產品加徵懲罰性關稅。



7月9日●美國貿易代表辦公室宣布豁免醫療設備及關鍵電容器等110種中國商品的關稅，豁免期延長一年，以紓緩受影響美企的負擔。



7月16日●世界貿易組織（WTO）的上訴機構裁定，美國對華的反補貼措施違反世貿規則，美方若不撤除違規措施，將會面臨中國制裁。



7月18日●中美貿易官員會舉行電話會議。美國農業部指中國進口5.1萬噸高粱；但同時取消進口9853噸美國大豆，為4月以來首次。



7月22日●特朗普下令國防部，加速生產用於電子消費、軍事硬件和醫學研究的稀土及磁鐵。



7月25日●美媒引述消息指，中國已允許5家公司，從美國進口200萬至300萬噸大豆，是次採購將獲得豁免加徵懲罰性關稅；美國農業部向受貿易戰影響農民發放合共160億美元（約1250億港元）的第二輪補貼；中國海關總署發公告，稱中方已批准從俄羅斯進口小麥及大豆。



7月26日●美媒指，中國批准多家內地企業，購入部分美國農產品，其中包括棉花、豬肉等，但豁免關稅。特朗普向WTO施壓，要求不再容許中國大陸及港澳以發展中經濟體名義，獲得不公平的貿易待遇。



7月30日●《紐約時報》報道，特朗普為免影響中美貿易談判，暫時擱置向台灣出售價值80億美元（約624億港元）的F-16V戰機。



7月30-31日●中美第12輪高級別貿易談判在上海舉行，白宮其後表示，中方確認會增購美國農產品。中國官方電視台公布，9月將在美國舉行下一輪談判。



8月1日●美國總統特朗普周四（1日）在社交網站宣布，將對餘下3000億美元（約2.34萬億港元）的中國貨加徵10%關稅，下月1日起生效。



8月2日●美國商務部公布數據顯示，中國不再是美國最大的貿易夥伴，是自2015年以來首次。



8月5日●人民幣兌美元跌穿7算。



8月6日●中國商務部公布，華企將暫停採購美國農產品。美國將中國列為匯率操縱國。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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