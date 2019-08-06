新聞剖析︰多國貨幣2年來對美元貶值逾10%

美國財政部於周一（5日）宣布列中國為匯率操縱國，認為中國透過刻意貶值人民幣，造成貿易不公。事實上，自2017年末以來，美元走強，令其他貨幣貶值，部分貶幅更達雙位數，人民幣的貶值比率相對較低。



在對美貿易順差排名前列的國家中，印度、英國、南韓、巴西等國的貨幣，在該段時期對美元的貶值幅度，均達到兩位數，而人民幣對美元貶值約8%。而美國與一些國家之間發生的貿易摩擦，某程度上加劇了非美元貨幣貶值。



事實上，特朗普關於美元價值的想法一直調整，甚至呈現180度轉變。在競選美國總統期間，他並不傾向「弱勢美元」，多次猛烈抨擊美國聯儲局的寬鬆貨幣政策，指利率保持在零水平，是因為前聯儲局局長耶倫顯然帶有政治傾向，在做奧巴馬希望她做的事情，又指寬鬆貨幣政策給美國製造「巨大的、醜陋的泡沫」。



然而，在就任美國總統前夕，特朗普猛烈抨擊中國、日本和德國等國操控匯率。他直言「強勢美元正在要我們的命」，令美國吃虧。特朗普今年來多番要求聯儲局減息，希望刺激美國經濟，爭取連任。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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