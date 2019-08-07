洪博培辭駐莫斯科大使職務　未決定是否角逐州長

美國駐俄羅斯大使洪博培（Jon Huntsman）周二（6日）向總統特朗普提出辭職。消息指他返回猶他州家鄉後會參與州長選舉。



洪博培在辭職信中說，當今美俄關係正處在「歷史上的艱難時期」，作為駐俄大使「已竭盡全力」。洪博培表示在任期內，駐俄使館人員面臨前所未有的困難，例如被驅逐、強制離開以及其它阻礙。他向所有經歷了這些困難和挑戰的外交官表示感謝。



對未來俄羅斯威脅到美國及盟國利益的行為，洪博培強調美國要繼續抗爭到底。但儘管兩國間存在許多不可調和的矛盾，但依然有共同的利益，例如在反恐、軍備控制等方面。他同時希望兩國可以加強在人文領域交流。



洪博培將會在10月3日正式離任，給予特朗普足夠時間物色繼任人和完成交接。他表示辭職後將回到美國，「重新履行家庭責任」。有消息指他也會重返美國政壇，考慮競選州長，但接近他的消息人士說這是言之尚早：「我們拭目以待，這兩年對他來說很漫長。」



俄羅斯塔斯社則引述外交部人士說，洪博培是「很專業的」外交官，但「受美國國內政治環境影響」，美俄兩國很難改善雙邊關係。



59歲的洪博培曾在2005年至2009年擔任猶他州州長，在2009年至2011年擔任美國駐華大使。特朗普上任後，委任他為美國駐俄大使。