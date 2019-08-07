監督試射新型導彈　金正恩：旨在對美韓發出警告

北韓周二（6日）凌晨發射兩枚飛行物。朝中社周三（7日）清晨報道，領袖金正恩當時是親自督師，所發射的是新型戰術的KN23短程彈道導彈。金正恩更指這次試射是要警告已開始聯合軍演的美國和南韓。南韓青瓦台國家安保室室長鄭義溶表示，雖然兩韓領導人熱線電話已開通，但朝方未接電話。





金正恩與陪同的領導幹部一起在觀察哨站聽取新型戰術導彈威力展示發射計劃的匯報後，監督了試射過程。報道指在北韓西部作戰機場發射的兩枚戰術導彈飛過首都圈地區和中部內陸地區上空，精確打擊設在東海上的目標島。報道指透過這次試射導彈，準確驗證了新型戰術制導武器系統的可信度、安全性和實戰能力。



金正恩對這次試射高度評價，並指出有關軍事行動，是向正在進行聯合軍演的美國和南韓當局發出中度警告的機會。他也與成功進行示威試射的國防科學部門領導幹部、科學家和軍工部門工人階級，並同他們合照留念。



鄭義溶周二在國會營運委員會全體會議上表示，朝方未有接聽兩韓領導人熱線電話；被問及不守通話承諾的金正恩還能否信賴時，他稱與朝對話並非等於完全信任北韓，又指過去對話時朝方亦是諸多變數。他又表示，金正恩承諾不發射中遠程導彈，至今未違反過承諾。