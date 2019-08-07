為覓食游至淺水區　2日3宗鯊魚襲人事件

美國佛羅里達州的新士麥拿比奇市一直被專家描述成「鯊魚襲擊人類之都」，最近2日內就發生3宗鯊魚襲擊人類事件。專家透露該市的海灘內不少衝浪熱點同時也是鯊魚出沒的水域，加上近期不少鯊魚跟隨進入該市碼頭聚集的大量小魚，大部分鯊魚甚至會進入淺水區域覓食，令該處經常有人類被鯊魚襲擊。



兩宗鯊魚襲擊人類事件分別發生在上周六（3日）和本周日（4日）。繼上周六（3日）先有一男一女在附近水域衝浪時，分別遭鯊魚咬傷左手及右腳後，到周日另有一名51歲男子站在淺水區時，被一條約1.2米鯊魚咬傷右腳，他隨即用左腳踢走鯊魚。3人均沒有生命危險。



專家指出，一群小魚常在新士麥拿比奇的碼頭附近聚集，吸引鯊魚游至淺水區域，甚至襲擊人類。沙洲鯊、薔薇真鯊、及黑邊鰭真鯊較常在附近水域出現，而鎚頭鯊及虎鯊則偶爾可見。他又表示在這個海灘衝浪的人士都知道鯊魚就在附近，但由於這個海灘的浪頭都很適合衝浪，令不少衝浪迷都寧冒被鯊魚襲擊的風險去過衝浪癮。



據《國際鯊魚攻擊檔案》指，新士麥拿比奇市所屬的沃盧西亞縣，自1882年起已有303宗鯊魚襲擊人類個案，為全美國最多的地方。



