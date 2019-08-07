傳Google圖令其連任失敗　特朗普揚言密切留意

美國科技公司Google一名離職員工日前爆料聲稱，Google試圖影響2020年大選的結果，讓美國總統特朗普不能成功連任。雖然Google極力反駁指有關言論失實及毫無根據，但特朗普周二（6日）再次批評Google，揚言會非常密切留意Google。



Google前工程師切爾內基（Kevin Cernekee）周一（5日）受訪聲稱，特朗普在2016年美國大選當選總統時，「Google高層當場哭出來，淚流滿面」，誓言不再讓這些事發生，並會用盡一切力量和資源控制公眾資訊流通，確保特朗普在2020年大選落敗。



切爾內基指，Google利用其掌握的龐大美國選民資訊建立「心理檔案」，企圖藉此在選前改變他們的意向。他又指，Google之所以解僱他，是因為其公然的保守派想法；批評Google各層級都充滿政治偏見，一旦有反對意見，則會成為眾矢之的，招來騷擾甚至解僱。



Google發言人事後回應，指切爾內基的言論絕對不實；又強調公司政策無關政治意見，公司的職場文化歡迎激烈討論，但不歡迎騷擾、歧視、未經許可登入及竊取公司機密資料。切爾內基於2018年被Google解僱，理由是濫用公司設備，包括遙距訪問軟件系統。



特朗普周二在Twitter回應切爾內基的訪問內容，指Google行政總裁披差曾在其辦公室，「極力解釋他有多喜歡我，稱讚政府做得多好，澄清Google與中國解放軍無關，沒有在2016年大選協助希拉妮對付我，沒計劃在2020年大選非法顛覆選情」。他聽到切爾內基所說的話後，認定披差曾抑壓希拉妮的負面新聞，並放大其負面新聞，明言「我們正非常密切地注意着Google」。