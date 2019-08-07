執飛前被發現酒精超標　聯合航空機師被起訴

美國聯合航空公司兩名正副機師，上周六（3日）準備執飛一架由英國蘇格蘭飛往美國新澤西州的客機前，未能通過酒精呼氣測試，涉事航班最終取消。正機師周二（6日）出庭，正式被控違反交通安全法；副機師則已獲釋，未有被起訴。



61歲機師格利弗（Glendon Gulliver）與其45歲副機師，原定於上周六早上9時左右，執飛航班編號UA 162的客機，由格拉斯哥機場飛往紐瓦克自由國際機場。惟他們準備登機前，被發現體內酒精含量超標，當地警方於早上7時35分接報到場，把二人拘捕。



涉事航班受事件影響被迫取消，當時已登機的乘客對此一無所知，等了很久才獲悉航班取消，航空公司僅稱是因為人手不足。聯合航空其後發聲明表示，十分重視乘客和機組人員的安全，在酒精含量標準上對員工有嚴格限制，已即時把涉事機師調離工作崗位，正積極配合當局調查。



涉事正機師周二被起訴，獲准保釋；副機師則已獲釋。蘇格蘭對機師的體內酒精含量有嚴格限制，在100毫升的呼氣中不可多於9微克，少於當地司機22微克限制的一半。



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