題標「特朗普呼籲團結」　紐時遭炮轟偏頗漏夜改題

美國日前接連爆發致命槍擊案,其中德州槍手疑似針對墨西哥人,震驚社會。總統特朗普回應槍擊案後,《紐約時報》周二(6日)晚上於社交網站發布翌日題為「特朗普呼籲以團結對抗種族歧視 (Trump urges unity vs. racism)」的頭條新聞,遭狂轟起題偏頗。《紐時》最後漏夜更改報導,並承認標題存在缺失。



特普朗周一(5日)就槍擊案發表講話,表示要加強監管互聯網、進行精神保健改革和對涉事犯人判以死刑,但卻明顯避提槍械管制議題;加上他以往屢發涉嫌有種族歧視色彩的惹火言論,更引爭議。



《紐時》頭條初版發布後,多名國會議員轉發並抨擊標題偏頗,新澤西州的民主黨參議員布克(Cory Booker)直指:「你們報導的好壞是性命攸關的,請做得更好。」紐約州眾議員奧卡西奧-科迪斯(Alexandria Ocasio-Cortez)則指:「這反映了了白人至上主義是如何依靠和受惠於膽小的媒體。」



《紐時》最終把標題更改為「指責仇恨卻不指責槍本身(Assailing hate but not gun)」,並於周二發聲明指「原標題存在缺陷」。但不少網民仍對《紐時》感到失望,呼籲大家取消訂閱其報紙。