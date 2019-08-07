白人恐怖主義與IS被指相似　均相信末日論

美國日前在不足24小時內，德州埃爾帕索市和俄亥俄州代頓市分別發生槍擊案。美媒周一（5日）報道，不少研究恐怖主義的學者認為，回教極端組織伊斯蘭國（IS）的崛起與白人恐怖主義有相似之處。有專家直言「這相似得令人震驚」。



《紐約時報》引述學者表示，上述兩者的相似之處絕非巧合，因此可以解釋為何無差別襲擊近年來愈來愈頻密。IS與白人的恐怖主義均存在一種末日意識形態，這表示文明衝突必然會發生，從而吞噬整個世界。而末日到來之時，會有一場白人及非白人之間的戰爭。



另外，雙方的極端主義者大多是新成員，他們會透過社交網散播仇恨和暴力等激進言論，因而吸引人注意及招攬更多支持者。



報道又指，新西蘭基督城槍擊案及美國德州埃爾帕索槍擊案的槍手，也曾在宣言中提及末日戰爭，他們相信自己發動的襲擊能激起更多種族暴力，加速戰爭的來臨。兩邊的恐怖分子也相信，任何人也可以為這目標而殺人，而殺人本身就是一種榮譽。



然而，IS恐怖分子及白人恐怖分子也有一些分別。IS會有領袖，會組織支持者，形成一個臨時政府。但白人恐怖分子沒有正式的領袖。