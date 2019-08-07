美媒：特朗普對華政策按直覺出牌　非聽從幕僚建議

美國財政部周一（5日）將中國列為匯率操縱國前，總統特朗普率先在社交網發布有關消息。有美媒指特朗普與團隊分歧漸深，在對華決策上屢按自己直覺和分析出牌，而非聽從顧問建議。分析認為，這將打破總統向來作謹慎決策的做法，且較少取得正面成果。



《華盛頓郵報》引述消息人士指，特朗普提早6小時發表將中國列為匯率操縱國的消息，是他如何決定自己下一步行動的最佳例子。報道又指，特朗普在2016年大選時曾承諾要將中國列為匯率操縱國，但他受到高級顧問的壓力，上任時做出了讓步。



幕僚曾提醒特朗普，若不制定策略而貿然對付中國，將導致經濟受損。惟他忽視有關建議，堅持主力發展國內經濟和大幅實行減稅措施。但自去年起，特朗普在中美貿易戰上轉為強硬姿態，時任白宮首席經濟顧問科恩最終離開白宮。



有指特朗普不滿財長姆紐欽及貿易代表萊蒂澤，未能在中國身上取得更多讓步；反而白宮國家貿易委員會主任納瓦羅仍有很大影響力。美國「戰略與國際研究中心」中國項目主任格拉澤表示，特朗普對華基本上取決於個人經驗及直覺：「他會在Twitter發布消息，這樣他的團隊無法事前知道和打亂他們的計劃。」