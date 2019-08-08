空軍料於年底　組成首批隱形無人戰鬥機隊

美國傳媒報道，美國空軍很可能在近期收購一批XQ-58女武神（Valkyrie）無人噴射戰鬥機。這種能自動導航且能與載人戰鬥機一起執行任務協同作戰的XQ-58無人戰機，在經歷一連串測試之後，空軍可能會在年底前接收20至40架，成為美國空軍史上首批無人戰鬥機隊。



報道引述克拉托什防務公司（Kratos Defense）總裁兼首席執行官德馬科（Eric DeMarco）說，美國空軍收購並建立首批無人戰鬥機隊的時間可能就在今年底，首批數量約在20到40架之間。這種最新的XQ-58A女武神無人駕駛噴射戰鬥機的設計是與載人戰鬥機一起飛行並能自動導航。這個由克拉托什防務公司與美國空軍實驗室（AFRL）合作開發的新型無人作戰飛行器，是五角大樓「低成本攻擊性演示器」（LCASD）計劃其中一個項目。



德馬科表示，公司在今年第二季度成功完成XQ-58A的第2次展示飛行，達成了100%的測試要求。他透露這項低成本高效益的平台吸引不少重要客戶，因此公司已開始為預期中的訂單先訂購足夠數量的發動機，以滿足客戶對交付時間的要求。



報道指出，XQ-58女武神無人機預計進行5次試飛。在展示飛行期間，XQ-58A將進行系統功能、空氣動力學、起飛與回收等系統測試。



克拉托什防務公司的網站則稱，這種無人戰鬥機是一種多任務、不需依賴跑道的系統，能使用不同配備進行次音速長途飛行，並指它造價低廉，作戰損失負擔極低，可重覆使用與大量部署。因此當它3月5日在亞利桑那州完成首飛後，很多客戶對它的高性價比產生了高度興趣。