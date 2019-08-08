Note 10系列屏幕最大　抽走3.5毫米耳機介面

南韓三星周三（7日）在美國紐約正式發布最新旗艦Galaxy Note 10 以及 Galaxy Note 10+兩款手機，將在本月23日正式開賣， Galaxy Note 10的售價由949美元起（約7,439港元），而Galaxy Note 10+則由 $1,099美元起（約為8,615港元）。



三星的Note手機一向以屏幕夠大見稱，而Note 10系列就是歷代Note中屏幕最大的一代，Note 10及Note 10+分別達到6.3吋及6.8吋，並移植了S10的Infinity-O Display超貼邊技術。Note 10也比Note 9輕和薄，不過顏色選擇較少，只有幻黑、幻白、幻光3色。



鏡頭方面，全線Note 10都備有1,000萬像素F2.2光圈前置鏡頭，後置鏡頭則由Note 9時的橫排變成直排，並由雙鏡頭升級成多鏡頭。Note 10擁有1,600萬像素123度超廣角、1,200萬像素F1.5/F2.4廣角及1,200萬像素遠攝鏡頭，而Note 10+再多1組ToF鏡頭，散景拍攝、景物測距效果更佳。不過初期發售的Note 10+暫時用不到ToF鏡頭，要之後透過軟件更新才能使用。



最新一代的S Pen則支援全新Air Action手勢操作功能，手握筆身做出不同動作就可達致不同指令，例如左右撥切換拍攝模式、上下撥切換前後置鏡頭、順時針打圈Zoom-In，逆時針打圈Zoom-Out等。S Pen寫字新功能「Notes to Text」更能把手寫內容直接變成文字檔案，最多認到兩版筆迹。官方表示新功能暫時支援超過62種語言，繁簡中文、英文及日文都認到。



Note 10及Note 10+電池容積分別有3,500mAh及4,300mAh，對應超快叉電的話，充電30分鐘就足夠全天使用。新機也如傳聞般抽走了3.5mm耳機介面。



容量方面，Note 10+內建12GB RAM，並提供256GB ROM或512GB ROM兩個容量版本。Note 10則只有8GB RAM配256GB ROM一個版本，唯獨南韓5G版才有「12GB RAM+256GB ROM」版本。另外要注意一點，Note 10沒有microSD卡槽，要Note 10+才有，最大支援1TB。



Note 10規格表

制式：LTE、5G

處理器：Qualcomm Snapdragon八核心

記憶體：8GB RAM+256GB ROM 或 12GB RAM＋256GB ROM(韓國5G版獨有)

屏幕：6.3吋Dynamic AMOLED Infinity-O Display（2,280×1,080解像度）

前置鏡頭：1,000萬像素F2.2

後置鏡頭：1,600萬像素超廣角、1,200萬像素廣角、1,200萬像素遠攝

對外連接：Wi-Fi、藍牙5.0、NFC、USB Type-C

電池容量：3,500mAh

體積：151×71.8×7.9mm

重量：168g



Note 10+規格表

制式：LTE、5G

處理器：Qualcomm Snapdragon八核心

記憶體：12GB RAM+256/512GB ROM

屏幕：6.8吋Dynamic AMOLED Infinity-O Display（3,040×1,440解像度）

前置鏡頭：1,000萬像素F2.2

後置鏡頭：1,600萬像素超廣角、1,200萬像素廣角、1,200萬像素遠攝、ToF

對外連接：Wi-Fi、藍牙5.0、NFC、USB Type-C

電池容量：4,300mAh

體積：162.3×77.2×7.9mm

重量：196g