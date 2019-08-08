卑詩省公路連環兇殺案　2通緝疑兇伏屍3200公里外

加拿大卑詩省上月中爆出連環兇殺案，一對外籍情侶和一名大學教授先後被發現陳屍公路。警方事後發現一輛燒毀汽車，一度以為2名青年車主失蹤，但其後鎖定2人為疑兇，展開半個月的搜索。至周三（7日），加拿大警方在馬尼托巴省一處茂密樹叢中發現2人屍體，距離首個兇案現場足有3200公里遠，當局正調查死因。



23歲澳洲男子福勒（Lucas Fowler）與其24歲美籍女友迪伊斯（Chynna Deese）於上月15日，被發現伏屍於卑詩省北部高速公路旁，身上有槍傷痕迹，惟未有兇手線索。至4日後，64歲的卑詩大學植物學講師戴克（Leonard Dyck）被發現陳屍於在500公里外的公路，警方3日後在尋獲一輛焚毀的汽車，車主19歲男子麥克勞德（Kam Mcleod）和18歲男子斯梅蓋斯基（Bryer Schmegelsky）下落不明。



至上月23日，警方懷疑失蹤的2人是畏罪潛逃，遂發出通緝令，更出動軍方追捕，並警告民眾提防危險人物。搜索逾半月後，警方憑燒毀汽車內的線索，在馬尼托巴省一處河岸發現相信屬於疑兇的物品，終尋獲兩人屍體。警方形容疑兇逃逸的距離「就像由倫敦走到莫斯科」，又指出兩地沿途一片荒蕪，地形嚴苛。



警方上周以直升機在河中發現一艘損壞的船，正調查是否與麥克勞德和斯梅蓋斯基有關。警方日前一度懷疑疑犯已溺斃，惟屍首如今在樹叢被發現，當局正等候驗屍報告已確定疑犯死因；惟坦承認已難以查明兩人行兇動機。斯梅蓋斯基的父親此前表示，早已預料兒子已死，形容他在進行「自殺任務」。