紐約直擊：Note10手寫功能行家讚　揈筆影相夠創新

南韓三星電子周三（7日）在美國紐約舉行發布會，推出新一代智能手機Galaxy Note 10。新機無論外形或操作都有大幅改進，並預計8月23日在指定地區開始發售，香港則暫時未有確定日期及售價。



新機屏幕為歷代最大，Note 10及Note 10+分別達到6.3吋及6.8吋，並移植了S10的Infinity-O Display「打窿」芒技術，前置鏡頭直至「鑲入」屏幕之中，原先以為好礙眼，但現場看原來窿位很細，甚至比S10更細，對畫面影響不大。Note 10及Note 10+的屏佔比均逾90%以上，屏幕幾近無邊，視覺上比很多所謂全屏手機還要廣闊。據知香港會有幻黑、幻白、幻光三色，部分地區會特設紅、藍雙色。實物所見，黑白色略嫌保守，相反幻光近似銀色，燈光下有炫彩變化，指模問題又不嚴重，建議買後不要戴套，直接「裸機」Show Off啦！



多鏡頭、高像素等優點，現在很多手機也擁有，故官方沒有在這方面着墨太多；反而重點介紹S Pen全新的Air Action手勢操作功能，手持筆身再做出不同動作就能下達指令，例如左右撥切換拍攝模式、上下撥切換前後置鏡頭、順時針打圈Zoom-In等等。試玩過反應幾乎同步，而且晃動幅度大細未有構成誤差，但留意打圈的話轉動手腕即可，若連手臂一起轉就有機會認不到，操作要點時間適應。Air Action還可自訂動作指令，操作人性化。個人更喜歡是Zoom-In/Out是緩慢地進行，好好利用的話就能做到自然的拉鏡效果。



新機有兩個功能被行家們激讚，一是「Notes to Text」，可把手寫內容變成文字檔案，就算未能寫得一手好字，系統也能成功識別，相當適合Jot Notes後匯出成文稿使用。另一個是「Zoom-In Mic」，機身左右中設有三組收音咪，拍片時Zoom-In畫面，聲音就會隨距離拉近而逐步增加，而且會自動去除背景雜音。最近香港如此多記招，毋須走近主講者就能錄到清晰聲音，難怪被同行讚為最實用功能。



Note 10及Note 10+電池容積分別有3,500mAh及4,300mAh，對應Super Fast Charging，充電30分鐘就足夠全天使用，啱晒心急香港人！Note 10+內建12GB RAM，提供256GB ROM或512GB ROM兩個容量版本，支援最高1TB microSD記憶卡。Note 10的LTE版則只有8GB RAM配256GB ROM一個容量，而且不對應記憶卡，所以習慣儲相儲片的朋友，還是選購Note 10+啦！另外特別一提，新機果然如傳聞般抽走了3.5mm耳機介面，屬Note系首見，幸好跟機附有C型插頭耳機，並經過名廠AKG調音，聽歌不成問題。



東網特派記者陳志滔紐約報道