Google與華為合研智能喇叭　參議員轟罔顧國民私隱

美國科技巨企Google早前被爆出，在華府於5月將中國科技巨企華為列入實體清單前，已多次與華為合作，包括共同研發華為一款新型智慧喇叭，雙方關係可能比外界所知的更為密切。共和黨3名參議員指控Google未有考慮美國民眾私隱，並致函要求其行政總裁披差作交代。



3名共和黨參議員魯比奧、霍利（Josh Hawley）和柯頓（Tom Cotton）引述早前報道，在信中質詢︰「當你協助華為，將收音儀器放置於數以百萬個美國家庭中，我們很難不認為此舉是將盈利考量置於我國之前。」Google旗下本身已有Google Home系列的智能喇叭，3名參議員質疑Google無必要和華為合作研發，直指有關喇叭「容許不可信的企業聽取美國人的對話」。



3名參議員亦提及，華府早已指控華為盜取技術等，但Google仍然繼續雙方合作；至華為被列入黑名單後，Google方「中止」合作，質疑Google有意在黑名單取消後即時重啟計劃。信件要求Google在本月30日前作出回覆，而Google及華為均未有回應傳媒查詢。