華首7個月出口增6.7%　中美貿易順差擴大11%

中國海關總署周四（8日）公布今年首7個月的進出口數據，顯示進出口總值17.41萬億元（人民幣，下同，約19.37萬億港元），比去年同期增長4.2%，其中出口量增長6.7%至9.48萬億元（約港元）。中國對美國的貿易順差亦擴大11.1%，達1.15萬億元（人民幣，下同，約1.28萬億港元），美國進口量更急挫逾20%。



數據顯示，中國於上述時期的最大貿易夥伴依次是歐盟、東盟及美國。中美貿易總值為2.1萬億元（約2.3萬億港元），按年下降8.1%，佔外貿總值的12%。其中，向美國出口較去年同期跌2.1%至1.62萬（約1.8萬億港元）；自美國進口亦大跌24%，至約4700億元（約5200億港元）。



另外，中國於今年7月對美出口按年下降6.5%，而自美國入口按年急跌19.1%，中美貿易順差比6月稍為縮窄至280億美元（約2195億港元）。海關總署統計分析司司長李魁文表示，雖然全球貿易環境不佳，中國外貿企業數量仍不跌反升，顯示中國穩定外貿的政策效應顯現，將更有力促進外貿轉型升級、提升企業活力。



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