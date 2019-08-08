籲業界團結維護全球戰略地位　華稀土業批美挑起貿戰

中國稀土行業協會秘書處周一（5日）召開會議，會上指出中國在稀土資源、冶煉分離、功能材料等方面擁有優勢，指面對目前複雜嚴峻的形勢，中國稀土企業要團結奮鬥、不懈努力、積極應對，維護中國稀土在全球的戰略地位。



會議針對當前中美貿易摩擦對中國稀土行業、產業、企業帶來的影響，以及稀土行業、產業、企業如何積極應對進行了分析和討論。繼今年5月10日，美國對中國價值2000億美元（約1.56萬億港元）的輸美商品開始加徵25%關稅，美方近日再宣布將從下月1日起，對另外3000億美元（約2.34萬億港元）的中國商品加徵10%關稅。



會上同時批評美方主導挑起的中美貿易摩擦，是美國出於其慣用的霸權思維和國內政治需要，並遏制和打壓中國而採取的單邊主義、貿易保護主義、貿易霸凌主義行徑。基於貿易戰沒有贏家，美國加徵關稅、升級貿易摩擦的做法，不僅損害中國的利益，也嚴重損害美國企業和消費者的利益，會議表示堅決反對。



由於稀土是重要的戰略資源，會議提醒業界要保持定力、堅定信心、堅定不移做好行業自己的事情，堅決支持中國針對美方加徵輸美中國產品關稅所採取的積極應對和反制措施，維護中國的核心利益。稀土行業企業要深刻認識出口稀土產品的特殊性，科學把握對外貿易中的主動性，有效防範風險、減少損失，讓美國加徵關稅的成本由美國市場和消費者承擔。



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