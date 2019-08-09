Fb涉收集用戶生物數據　上訴庭允集體訴訟索償

美國社交網Facebook早前利用人臉識別技術收集用戶的生物數據，伊利諾伊州部分用戶指控Fb違反該州的生物特徵私隱法，於2015年提集體訴訟索償，加州地區法院去年接納訴訟。Fb就此上訴，加州聯邦第九巡迴上訴法院周四（8日）駁回，Fb或面臨數十億美元罰款。



上訴庭3位法官一致同意駁回Fb上訴，判詞指伊利諾伊州的生物特徵私隱法的目的是保護個人私隱，Fb未經許可使用用戶的臉容特徵是侵犯私隱及福祉。上訴庭把案件發還加州地區法院處理，預計參加集體訴訟的人可多達700萬人。伊利諾伊州法例規定，違反生物特徵法可罰款1000美元（約7800港元），蓄意違反則可罰款5000美元（約3.9萬港元）。



Fb早年新增「標籤建議」功能，讓用戶可利用上載到Fb的舊相片識別朋友，入稟人當年指Fb收集用戶的生物數據違法。入稟人的代表律師表示，生物數據非常敏感，若外洩是無法逆轉，不同社會保障號碼或信用卡號碼，臉容是不可轉變的。



Fb回應指計劃再上訴，強調公司一向有公開人臉識別技術的用途，用戶亦可隨時關閉或開啟功能。