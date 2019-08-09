人事大地震　國家情報正副總監同日離職

美國國家情報總監辦公室人事大地震，屢傳與總統特朗普不咬弦的國家情報總監科茨早前請辭，將於下周四（15日）離職，其副手戈登（Sue Gordon）周四（8日）亦宣布辭去職務，與科茨同日離職。特朗普同日公布，任命國家反恐中心主任馬圭爾（Joseph Maguire）署任國家安全總監，未知特朗普會否正式提名他接任。



國家情報副總監戈登在情報界打滾30年，她的辭職信僅得2段，她寫道：「我交這封信是出於尊重和愛國，並非個人偏好，你（特朗普）應該有自己的團隊。」目前未知戈登是否自願辭職，知情人士指特朗普上周兩度接見她，她感謝總統讓她效力。特朗普周四在Twitter讚揚她的專業。



在科茨請辭後，有多名民主黨國會議員要求特朗普晉升戈登，眾議院情報委員會主席希夫曾指若特朗普繞過戈登提名其他人，代表他意圖政治化情報機關滿足政治目的。特朗普最終提名共和黨德州眾議員拉特克里夫，接替科茨，惟拉特克里夫不敵輿論壓力退出。



特朗普至周四再提名馬圭爾接任，他是前海軍中將，於2010年退役，此前在軍隊服務36年，曾任海軍特種作戰司令部司令。特朗普指馬圭爾有豐富從軍經驗，在各層級擔任指揮角色；科茨亦發聲明稱相信馬圭爾會領導好情報界。