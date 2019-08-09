美大舉搜捕非法移民　中美洲國家聲言捍衞文明

美國的非法移民問題未解，移民及海關執法局（ICE）周三（7日）於密西西比州拘捕680名非法移民，包括122名墨西哥人，暫時有約300人獲釋。墨西哥周四（8日）宣布，中美洲國家官員下周四（15日）將到墨西哥城開會，聲言探討如何捍衞西班牙語區文明。眾議院議長佩洛西周四則帶領國會代表團，展開中美洲之行，首站到訪剛與美國簽署「第三安全國」協議的危地馬拉。



ICE於密西西比州大規模搜捕非法移民，有報道指有兒童被迫與無證父母分開，關自己在家生怕被捕。ICE當日拘捕近700人，30人當場獲釋，約270名在翌日早上獲釋。逾百名人權組織，工會領袖和牧師譴責行動。



墨西哥政府周四表示，部分被捕人士是墨西哥人，外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）說政府會向國民提供協助，會要求美洲人權委員會檢查非法移民拘留中心的情況。美國與墨西哥於今年6月簽署阻截移民協議，美國國土安全局指南部邊境7月扣留或阻截的非法移民人數比6月的10.4萬人大減21%，約有8.2萬人。



美國國會代表團周四抵達危地馬拉，將與當地政府、教會及非政府組織會面，之後轉往洪都拉斯及薩爾瓦多，最後到訪美國德州麥卡倫區的非法移民拘留所。佩洛西辦公室發聲明指此行是要了解移民的成因，希望幫助上述3地的人民建立更好的未來。



同日，約200名被美國遣返的危地馬拉人分乘兩架飛機抵國。危地馬拉將於下周日（11日）舉行大選，國內部分人不滿現屆政府與美國簽署的移民協議，或左右選舉大局。