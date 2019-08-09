爭議白熱化　特朗普致電國會領袖商槍管問題

美國上周接連發生嚴重槍擊案，槍械管制爭議再被推到風口浪尖。美國參議院共和黨領袖麥康奈爾周四（8日）再拒絕於暑假休會期間，召集參議員回華盛頓辯論槍管議案，但不排除於秋季復會時處理擴大購槍背景審查等草案。總統特朗普同日分別致電國會兩黨領袖，討論槍管問題。



參議院200名市長日前去信麥康奈爾，促請他召回參議員討論槍管議案。麥康奈爾拒絕要求，他透露特朗普來電討論槍管問題，二人有多個構思，當中最顯著是背景審查及俗稱「紅旗」、讓當局沒收被視為有威脅人士槍械的法律。麥康奈爾指，背景審查獲大量公眾支持，希望於8月與共和、民主兩黨參議員溝通。



同日，特朗普分別致電眾議院議長佩洛西與參議院民主黨領袖舒默。佩洛西及舒默其後發表聯合聲明，指特朗普承諾檢視眾議院早前通過擴大背景審查的草案，二人認為最好的方法是讓參議院通過眾議院的草案。



支持擁槍權的全國步槍協會（NRA）行政總裁拉皮埃爾（Wayne LaPierre）則罕有發聲明，指部分聯邦槍管提案會損害數百萬美國人的安全及保護自己的能力。