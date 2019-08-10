不滿挑起種族仇恨　德州槍擊案家屬拒見特朗普

美國總統特朗普與第一夫人梅拉妮亞，周三（7日）先後到日前發生槍擊案的德州埃爾帕索和俄亥俄州代頓市，慰問受害者家屬。然而，埃爾帕索槍擊案的8名受害者及其家屬，均拒絕與特朗普見面。特朗普表示，正與槍械組織代表商討有關修訂槍械管制的問題。



特朗普周三到埃爾帕索的大學醫院探望槍擊案傷者，兩名已出院的受害者特地與家人重返醫院，向特朗普傾訴自己的遭遇。不過，一些受害者認為特朗普的言論挑起種族仇恨，導致槍擊案發生，因此不願意與他見面。



在事件中腳部受槍傷、父親情況仍然嚴重的馬里斯卡爾（Leticia Mariscal）表示：「特朗普對墨西哥裔及拉美裔人的言論，令我們墨西哥裔人不想與他對話。」死者卡爾維略（Jorge Calvillo）的家屬指：「特朗普只是在演戲，他就是煽動人仇視墨西哥人的人，他一定是已忘記自己說過甚麼。」



特朗普與全國步槍協會討論，以了解他們對槍械管制條例第二次修訂的「非常有力意見」。特朗普指，他是其中一個擁槍權力的最大支持者，但認為各界要團結一致地找出方法，以應對國內的槍擊案問題。他透露，國會上下已嚴肅地討論審查購槍者的背景。他重申，精神異常及瘋狂的人不能擁槍。