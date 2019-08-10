修例風波：駐港領事遭起底　美國務院促停止人身攻擊

美國駐港領事Julie Eadeh日前被揭會見香港眾志秘書長黃之鋒等人，她的個人背景及家人資料遭親建制媒體大肆報道，引起中美外交風波。美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）周五（9日）再度回應事件，在社交網表示「中國官媒」對有關美國外交官的報道由不負責任變成危險，必須停止。



奧塔格斯稱，中國當局非常清楚，美方領事人員只是履行職責，就像其他國家的外交官一樣。她指出，各國派駐美國的外交官，包括中國在內，均可自由接觸美國政界、公民社會、學術研究及商業的人士，又指中國有義務遵守《維也納外交關係公約》，尊重美方外交人員，以及保護他們免受人身攻擊。



奧塔格斯早前曾批評，親建制媒體披露Julie Eadeh資料一事是惡棍政權所為。中國外交部發言人華春瑩則指摘美方頻頻插手香港事務，必然引起中國人民堅決反對和強烈憤慨，要求美國國務院發言人反思言行，不應借媒體攻擊指摘別國政府，顛倒黑白，企圖以此掩蓋美方干涉中國內政的事實。